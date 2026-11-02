फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   KK Public School takes second place in chess; Jobia comes first.

Meerut News: केके पब्लिक स्कूल शतरंज में दूसरे स्थान पर, जोबिया प्रथम

Mon, 02 Nov 2026 07:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:42 PM IST
विज्ञापन
KK Public School takes second place in chess; Jobia comes first.
सरधना।  मेरठ में आयोजित आरके मेमोरियल इंटर स्कूल द्वितीय शतरंज प्रतियोगिता में केके पब्लिक स्कू
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। मेरठ के बीएनजी स्कूल, किला रोड पर आरके मेमोरियल इंटर स्कूल द्वितीय शतरंज प्रतियोगिता हुई। इसमें केके पब्लिक स्कूल सरधना के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल ने प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल किया। जिला शतरंज एसोसिएशन के सानिध्य में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई।

इसमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 50 स्कूलों के 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता अंडर-9, अंडर-12, अंडर-15 और अंडर-19 आयु वर्ग में हुई। बालक और बालिका दोनों वर्गों के लिए स्पर्धाएं रखी गईं। अंडर-19 बालिका वर्ग में जोबिया ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर स्कूल में खुशी का माहौल रहा। केके पब्लिक स्कूल के मनन ने अंडर-9 बालक वर्ग में 13वां स्थान पाया। अंडर-15 बालक वर्ग में प्रणव 10वें और इक्षु जैन 11वें स्थान पर रहे। अंडर-19 बालक वर्ग में मनदीप ने नौवां स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग में समृद्धि चौथे, आरवी नौवें, आयरा 11वें और जारा 13वें स्थान पर रहीं। स्कूल प्रबंधक सुशील कुमार, सचिव संजीव कुमार और प्रधानाचार्य डॉ. उत्तम सिंह ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed