Meerut News: गायन प्रतियोगिता में कशिश रही प्रथम

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प्राचार्य डॉ. अंजू सिंह ने मां सरस्वती और लता मंगेशकर को पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। मोनिका अग्रवाल ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। छात्राओं ने लता मंगेशकर के भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में कीर्ति को दूसरा और मोनिका को तीसरा स्थान मिला। जानवी और अलीशा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। डॉ. अंजू सिंह ने कहा कि संगीत मनोरंजन के साथ तनाव मुक्ति का भी बेहतरीन साधन है। निर्णय मंजू रानी, पारुल मलिक और डेजी वर्मा ने किया, मंच संचालन राधारानी ने संभाला।कॉलेज में विकसित भारत की संकल्पना विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्रांति रेंजर्स टीम द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वैभवी श्रीवास्तव ने प्रथम, गुनगुन सैनी ने द्वितीय और मधु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पायल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।निर्णायक मंडल में प्रो. गीता चौधरी, डॉ. निरुपमा सिंह और डॉ. आकांक्षा शामिल रहीं। नोडल सेवा संकल्प अभियान की प्रो. लता कुमार ने परिणाम घोषित किए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेना आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति-कौशल बढ़ाता है। कार्यक्रम का संचालन प्रो. अनुजा गर्ग ने किया।