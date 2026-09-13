Meerut News: चिंदौड़ी में चौधरी चरण सिंह की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिंदौड़ी में रविवार को कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की स्मृति में हुआ। प्रतियोगिता में क्षेत्र की कई टीमों ने भाग लिया।राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रणवीर सिंह दहिया ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। दहिया ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने उनका मनोबल भी बढ़ाया। इस अवसर पर दहिया ने कहा कि खिलाड़ी में खेल भावना का होना जरूरी है। कार्यक्रम में रवि भारत चिकारा, सचिन चौधरी, डॉ. देवेंद्र गौतम, ओमकार सिंह भदौड़ा, विपुल, सतीश, रवि कुमार, विपिन त्यागी, मोहित गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे।