जन्माष्टमी : मंदिरों में तैयारियां पूरी, बाजारों में बढ़ी रौनक

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सरधना। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नगर और देहात क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं, घरों में भी श्रद्धालु पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है और बृहस्पतिवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की।श्री महादेव मंदिर रामतलैया मंदिर कमेटी के पदाधिकारी मलखान सैनी ने बताया कि शुक्रवार रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर परिसर को सजाने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडाल भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रात 11 बजे भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक शुरू होगा और मध्यरात्रि 12 बजे जन्मोत्सव होगा।जन्मोत्सव के बाद भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा को सिर पर धारण कर मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा कराई जाएगी। मखमली कपड़े से सजे झूले में विराजमान कराया जाएगा। श्रद्धालु रातभर भगवान को झूला झुलाएंगे। इस दौरान आरती, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण होगा। नगर और देहात क्षेत्र के अन्य मंदिरों में भी सजावट का काम चल रहा है।बृहस्पतिवार को बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। अभिभावकों ने बच्चों के लिए कान्हा और राधा की वेशभूषा, मुकुट और अन्य सामान खरीदा। दुकानों पर जन्माष्टमी से संबंधित सामान की बिक्री बढ़ने से बाजार में चहल-पहल बनी रही।