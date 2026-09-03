जयंत का पलटवार- 'विरोधियों की जुबान पर रालोद का नाम हमारी ताकत', रसगुल्ले पर ली चुटकी; नशे पर जताई चिंता

अठनी-चवन्नी की बयानबाजी के बीच जयंत का राजनीतिक संदेश

रैली में जयंत चौधरी ने विरोधियों की ओर से की जा रही बयानबाजी को केवल व्यक्तिगत टिप्पणी मानने के बजाय उसे राजनीतिक संकेत से जोड़ दिया। उन्होंने समर्थकों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की कि रालोद पर बढ़ते हमले उसकी कमजोर नहीं, बल्कि सक्रिय राजनीतिक मौजूदगी का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि वह विवादों से बचना चाहते हैं, लेकिन बार-बार निशाना बनाए जाने पर समय आने पर जवाब दिया जाएगा।



चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर भी बड़ा संदेश

जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीतिक रूप से अलग रास्तों पर जाने के बावजूद चौधरी चरण सिंह के सम्मान के मुद्दे पर सभी को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने को किसान समाज के लिए बड़ा सम्मान बताया।



उन्होंने कहा, 'चौधरी चरण सिंह का परिवार कौन है? आप हैं।' जयंत ने पाल, यादव, गुर्जर और जाट समेत किसान समाज के तमाम वर्गों को चौधरी चरण सिंह की विरासत से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस समाज को लंबे समय तक राजनीतिक हाशिये पर रखा गया, उसे राजनीतिक पहचान और आवाज देने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया।



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