Meerut News: जाहरवीर मेले का धूमधाम से समापन
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:20 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:20 PM IST
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परीक्षितगढ़। नगर में चल रहे छह दिवसीय बाबा जाहरवीर मेले का बुधवार की रात समापन किया गया। मुख्य अतिथि थानाध्यक्ष केदार सिंह ने सुंदर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। थानाध्यक्ष केदार सिंह ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति की पहचान है। मेले में आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। मेला अध्यक्ष पति लवली जाटव व अध्यक्ष हिटलर त्यागी एवं थानाध्यक्ष ने सभासदों व पुलिसकर्मियों एवं दुकानदारों को सम्मानित किया गया। मेला अध्यक्ष पिंकी जाटव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभासद कपिल वाल्मीकि, संदीप जाटव, हेम कुमार, शौकीन ठेकेदार, विकल गुर्जर, कृष्ण चौधरी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रवि गौतम ने किया।
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