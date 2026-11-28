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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। क्षेत्र की महिलाओं और बेटियों को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए नई पहल शुरू हुई है। शासन की योजना के तहत सरधना में वन स्टॉप सेंटर की नई यूनिट स्थापित की जाएगी। जिलाधिकारी वीके सिंह ने एसडीएम सरधना को इसके स्थायी भवन के लिए सरकारी भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।इस सेंटर के बनने से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे कई जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। महिला कल्याण विभाग के माध्यम से चलने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता देना है। सेंटर पर पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, कानूनी परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इससे महिलाओं को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।जिलाधिकारी के पत्र के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अधिकतम दो किलोमीटर की परिधि में जमीन खोजी जाएगी। इसके लिए 300 वर्ग मीटर उपयुक्त सरकारी भूमि तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम को भूमि का मापन कराने के साथ राजस्व अभिलेखों की पूरी जानकारी भी देनी होगी। यूनिट-2 का अस्थायी संचालन मवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निलोहा में शुरू हो चुका है। अब यूनिट-2 और यूनिट-3 के स्थायी संचालन के लिए भवन निर्माण की तैयारी चल रही है।प्रशासनिक तैयारी और राहतसरधना और आसपास की महिलाओं को मदद के लिए मेरठ जिला मुख्यालय तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही केंद्र पर समन्वय होने से समय पर राहत और सुरक्षा मिल सकेगी। एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है। तहसीलदार को इस संबंध में जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। भूमि की माप और जांच के बाद पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।