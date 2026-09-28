Meerut News: छात्राओं को बताए अधिकार और शिकायत निवारण के तरीके

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेरठ कॉलेज में सोमवार को महिला प्रकोष्ठ की ओर से नवप्रवेशित छात्राओं के लिए परिचय एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को महिला प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, उनके अधिकारों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य प्रो. नीरज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने छात्राओं से स्क्रीन टाइम कम करने और जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। कहा कि छात्राओं को अपनी पहचान और व्यक्तित्व में सहजता व प्रामाणिकता बनाए रखनी चाहिए। भावनाओं के साथ तार्किक सोच और आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने की सलाह दी। महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक प्रो. मोनिका भटनागर ने छात्राओं को महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, अधिकारों और संस्थागत सहयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की सदस्य प्रो. ममता शर्मा, प्रो. विनीता, प्रो. नविता, प्रो. सुजाता मेनवाल, प्रो. दिव्या और डॉ. शैली मौजूद रहीं। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता व्यवस्था के प्रति जागरूक किया गया।