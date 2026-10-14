फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Information on protection against cybercrime was provided.

Meerut News: साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी

Wed, 14 Oct 2026 09:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:54 PM IST
विज्ञापन
Information on protection against cybercrime was provided.
रोहटा। चौधरी इलम सिंह इंटर कॉलेज सतवाई में बुधवार को मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत जागरूकता का
रोहटा। चौधरी इलम सिंह इंटर कॉलेज सतवाई में बुधवार को मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। रोहटा थाना प्रभारी पूजा पंवार ने छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने साइबर अपराध से बचाव, बाल विवाह की रोकथाम और महिला सुरक्षा पर जानकारी दी। थाना प्रभारी ने नारी सम्मान के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी परेशानी में पुलिस या अधिकारियों को सूचना देने को कहा। साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन और पासवर्ड साझा न करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान कॉल से सतर्क रहें। ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। पूजा पंवार ने बाल विवाह को बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी और उत्पीड़न में पुलिस सहायता लेने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed