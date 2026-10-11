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Meerut News: मवाना में पर्दे पर दिखाई जाने वाली लीला का शुभारंभ

Sun, 11 Oct 2026 06:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:55 PM IST
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Inauguration of the *Leela* performance in Mawana
श्री आदर्श रामलीला कमैटी द्वारा पर्दे पर ​दिखाई जाने वाली रामलीला का मुख्य अतिथि राज्यमंत्री दि
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। तहसील के निकट मैदान में श्री आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में पर्दे पर दिखाई जाने वाली भव्य रामलीला महोत्सव का शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणेश पूजन कर किया गया। राज्य मंत्री ने कहा कि रामलीला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रभु श्रीराम के उच्च आदर्शों, मर्यादा और जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का एक पावन साधन है।
आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अजय सहाय राजवंशी, रवि गोला, चेयरमैन अखिल कौशिक, राजेश अग्रवाल, कमल त्यागी, राजेंद्र चौहान, सुभाष दीक्षित, बाबूराम प्रजापति, सुभाष चंद्र गाब्बा, गोपाल गुप्ता और चिराग सहित आदि मौजूद रहे।
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दूसरी ओर, श्री रामलीला एवं शिव मंदिर कमेटी के तत्वावधान में गुड़ मंडी में चल रही रामलीला में पर्दे पर दिखाई जाने वाली लीला में मुनि आगमन और ताड़का वध की लीला दिखाई गई। विश्वामित्र मुनि का राजा दशरथ के दरबार में आगमन और यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्रीराम व लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के प्रसंग को दिखाया गया। ताड़का वध की लीला देख दर्शक रोमांचित हो उठे। इस दौरान राम-लक्ष्मण के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा।

श्री आदर्श रामलीला कमैटी द्वारा पर्दे पर दिखाई जाने वाली रामलीला का मुख्य अतिथि राज्यमंत्री दि

श्री आदर्श रामलीला कमैटी द्वारा पर्दे पर दिखाई जाने वाली रामलीला का मुख्य अतिथि राज्यमंत्री दि

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