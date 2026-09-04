Meerut News: प्रभारियों एवं बूथ अध्यक्षों को उनके दायित्वों के बारे में समझाया
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:29 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फलावदा। नगर के अटल चौक पर भाजपा कार्यालय पर संगठन को मजबूती प्रदान करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मवाना पश्चिम के मंडल अध्यक्ष प्रताप बैसला व संचालन मंडल महामंत्री अजय शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राहुल चौहान का कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। मवाना पश्चिम मंडल की प्रबंधन समिति और शक्ति केंद्र, प्रत्येक गांव में बूथ प्रबंधन समिति तथा शक्ति केंद्र के प्रभारियों एवं बूथ अध्यक्षों को उनके दायित्वों और कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया। मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों का पारदर्शी सत्यापन किया गया। संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक बूथ पर 11-11 समर्पित कार्यकर्ताओं की सक्रिय टीम का गठन किया गया।
उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं और संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत चौधरी, सभासद रविंद्र सैनी, मंडल महामंत्री राजकुमार सैनी, मीडिया प्रभारी मोनू देवापाल, दीपक कुमार, दिनेश राणा, बृजपाल गौतम, कृष्णपाल, डॉ. सुदेश कुमार और कविंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे।
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फलावदा। नगर के अटल चौक पर भाजपा कार्यालय पर संगठन को मजबूती प्रदान करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मवाना पश्चिम के मंडल अध्यक्ष प्रताप बैसला व संचालन मंडल महामंत्री अजय शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राहुल चौहान का कार्यकर्ताओं ने फूल-माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। मवाना पश्चिम मंडल की प्रबंधन समिति और शक्ति केंद्र, प्रत्येक गांव में बूथ प्रबंधन समिति तथा शक्ति केंद्र के प्रभारियों एवं बूथ अध्यक्षों को उनके दायित्वों और कार्यों के बारे में विस्तार से समझाया गया। मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों का पारदर्शी सत्यापन किया गया। संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक बूथ पर 11-11 समर्पित कार्यकर्ताओं की सक्रिय टीम का गठन किया गया।
उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं और संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत चौधरी, सभासद रविंद्र सैनी, मंडल महामंत्री राजकुमार सैनी, मीडिया प्रभारी मोनू देवापाल, दीपक कुमार, दिनेश राणा, बृजपाल गौतम, कृष्णपाल, डॉ. सुदेश कुमार और कविंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे।
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