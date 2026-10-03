Meerut News: पति पर हत्या का प्रयास करने का आरोप, एफआईआर दर्ज

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तहरीर के अनुसार नीरज की शादी परविंदर निवासी रामराज से हुई है। आरोप है कि पति करीब आठ माह से उसके साथ मारपीट कर रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने पति पर गला दबाने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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बहसूमा। रामराज निवासी महिला नीरज ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए थाना बहसूमा में प्राथमिकी दर्ज कराई है।