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Meerut News: पति पर हत्या का प्रयास करने का आरोप, एफआईआर दर्ज

Sat, 03 Oct 2026 11:21 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:21 PM IST
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Husband accused of attempted murder; FIR registered.
बहसूमा। रामराज निवासी महिला नीरज ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए थाना बहसूमा में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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तहरीर के अनुसार नीरज की शादी परविंदर निवासी रामराज से हुई है। आरोप है कि पति करीब आठ माह से उसके साथ मारपीट कर रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने पति पर गला दबाने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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