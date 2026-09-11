फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Honouring the players of the winning cricket team

Meerut News: विजेता क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सम्मान

Fri, 11 Sep 2026 06:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Fri, 11 Sep 2026 06:24 PM IST
विज्ञापन
Honouring the players of the winning cricket team
मोदीपुरम- सेंट मार्क्स स्कूल में विजेता क्रिकेट टीम का किया गया स्वागत।
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मोदीपुरम। सेंट मार्क्स स्कूल के प्रांगण में तीसरी इंटर स्कूल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप-2026 की विजेता टीम के खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय पहुंचने पर विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्या आशालता जोएल ने खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।

प्रधानाचार्या ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत कर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य कोच सागर कश्यप ने टीम की सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास को दिया। टीम मैनेजर आस्था और रोहन समेत विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। समारोह के दौरान खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed