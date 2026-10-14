Meerut News: हनी क्रिकेट एकेडमी ने दो विकेट से मैच जीता

मेरठ। हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को हनी क्रिकेट एकेडमी और एचआरएम क्रिकेट एकेडमी की टीम में मैच हुआ। इसमें हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने जीत प्राप्त की।एमआरएम क्रिकेट एकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। इसमें अजहान ने 78 रन बनाए। अहमद इरशाद ने 23 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हनी क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 24.4 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाकर दो विकेट से मैच जीता। टीम की ओर से उज्जवल ने 74 रन की पारी खेली। कोच दीपक ने उन्हें मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित किया।