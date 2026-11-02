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हॉकी : एसडी सदर ने एनएएस क्लब को हराया

Mon, 02 Nov 2026 05:50 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 05:50 PM IST
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Hockey: SD Sadar defeats NAS Club
मेरठ। एनएएस कालेज के मैदान पर सोमवार को अंडर-14 वर्ग में एसडी सदर और एनएएस की टीम के बीच हॉकी मैच हुआ। इसमें एसडी सदर की टीम ने 1-0 से मुकाबला जीता। मैच की शुरूआत में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मैच के 48वें मिनट में सदर टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। इसे अर्पित शर्मा ने गोल में तब्दील किया। यह गोल निर्णायक साबित हुआ और अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इस मौके पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी डॉ. अर्जित विहान ने विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर रविंद्र पाल विहान, कोच जोगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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