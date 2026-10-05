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Meerut News: अवैध कॉम्प्लेक्स मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई आज

Mon, 05 Oct 2026 09:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:59 PM IST
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Hearing in unauthorized complex issue held on tuesday
माई सिटी रिपोर्टर
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मेरठ। शहर के अलग-अलग स्थानों पर दस बड़े अनाधिकृत कॉम्प्लेक्स में दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी।
मिशन कंपाउंड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज चौधरी ने मामले में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि शहर में बिना पार्किंग के, बेसमेंट खोदकर कई कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। इनकी वजह से यातायात जाम होने के साथ ही लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएल शर्मा रोड, पल्लवपुरम समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनाधिकृत कॉम्प्लेक्स हैं। मंगलवार की तिथि सुनवाई को नियत है। सेंट्रल मार्केट मामले का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस से तत्काल सुनवाई के लिए अपील की जाएगी।
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