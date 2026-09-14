आज का कार्यक्रम : स्कूल में बच्चों को भोजन वितरित किया

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मेरठ। रोटरेक्ट क्लब मेरठ उड़ान ने सोमवार को लोहिया नगर स्थित ब्लाइंड बृजमोहन स्कूल में भोजन वितरण कार्यक्रम किया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने विद्यालय के बच्चों को भोजन वितरित किया। सदस्यों ने बच्चों के साथ समय बिताकर सेवा और सहयोग का संदेश दिया। क्लब अध्यक्ष संकेत गुप्ता ने कहा कि संस्था का उद्देश्य युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ना है। सेवा कार्य में क्लब अध्यक्ष संकेत गुप्ता, कोषाध्यक्ष सात्विक जैन और अध्यक्ष अपूर्व गुप्ता सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। संयुक्त सचिव सीए अरुणिमा गुप्ता, उत्कर्ष रस्तोगी, वत्सल अग्रवाल, खुशी गोयल सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद