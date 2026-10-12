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Meerut News: जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सुने विचार और सुझाव

Mon, 12 Oct 2026 08:12 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:12 PM IST
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Heard views and suggestions from the people at the public interaction program.
सरधना। रतौली गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों की समस्याएं सुनते ज
सरधना। रतौली गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। जनप्रतिनिधि ने लोगों से आत्मीय मुलाकात कर उनके विचारों और सुझावों को सुना। साथ ही क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया।
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जिला पंचायत प्रशासक गौरव चौधरी ने कार्यक्रम में लोगों ने आपसी संवाद के माध्यम से अपने विचार रखे। आयोजक ने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग जनसेवा के संकल्प को लगातार मजबूती प्रदान करता है। लोगों से मिलने वाले सुझाव क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आदेश कसाना, सूरज पथौली, भाजपा नेता गौतम चौधरी, दीपक चौधरी, बूथ अध्यक्ष सुशील गोयल, रोहित गोयल, राकेश शर्मा, आशु चौधरी, अक्षित चौधरी, मंगत चौधरी, पवन शर्मा, राहुल शर्मा, दीपक प्रधान मौजूद रहे।
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