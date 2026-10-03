Meerut News: आज 28 केंद्रों पर होगी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा, 13 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (स्क्रीनिंग) परीक्षा के लिए मेरठ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा चार अक्तूबर को जिले के 28 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 13,024 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। यह परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक एक ही पाली में होगी। अभ्यर्थियों का केंद्रों पर प्रवेश सुबह आठ बजे से शुरू होगा जबकि सुबह 8:45 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रकाश शुक्ल ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सह केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य निरीक्षकों की तैनाती की गई है। केंद्र व्यवस्थापक, स्टाफ और मजिस्ट्रेट को सुबह छह से 6:30 बजे के बीच केंद्र पर पहुंचना होगा। सुबह 6:30 बजे कक्षवार सीटिंग प्लान प्रदर्शित किया जाएगा और सुबह 7:30 बजे रैंडमाइजेशन के माध्यम से कक्ष आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ई-प्रवेशपत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक का मूल पहचान पत्र, उसकी छायाप्रति और दो फोटो लानी होंगी। प्रवेश से पहले मूल पहचान पत्र की जांच, अटेंडेंस मॉनीटरिंग और आइरिस बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रतिबंधितकेंद्रों पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की ओर से तलाशी ली जाएगी। मेटल डिटेक्टर से भी जांच होगी। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डिजिटल घड़ी समेत परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाली किसी भी सामग्री को केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रश्न पुस्तिकाओं और ओएमआर की गोपनीय सामग्री सीसीटीवी की निगरानी में खोली जाएगी।दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा अतिरिक्त समय40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र अभ्यर्थियों को मांग पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर की मूल और दूसरी प्रति नियमानुसार सुरक्षित कराई जाएगी। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर की अभ्यर्थी प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे।