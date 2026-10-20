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Meerut News: कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग से हेड कांस्टेबल की बाइक चोरी

Tue, 20 Oct 2026 10:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:49 PM IST
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Head constable's motorcycle stolen from the Cantt railway station premises
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ी आरपीएफ के हेड कांस्टेबल सुमित कुमार की बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कंकरखेड़ा के संत विहार निवासी सुमित कुमार ने सदर बाजार थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि वह आरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उनकी तैनाती दिल्ली में है। एक अक्तूबर को वह अपने काम से दिल्ली गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बाइक कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में खड़ी की थी। दोपहर करीब 12:30 बजे बाइक पार्क करने के बाद वह अपने काम से चले गए। रात करीब 10 बजे जब वह वापस लौटे तो पार्किंग में उनकी बाइक नहीं मिली। पुलिस रेलवे स्टेशन की पार्किंग से बाइक चोरी होने के मामले में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।
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