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Meerut News: रंजिश में ग्रामीण को रास्ते में घेरकर पीटा, मेडिकल में भर्ती

Sat, 14 Nov 2026 10:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:41 PM IST
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He was admitted to Meerut Medical College in a critical condition.
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। रुहासा गांव में पुराने विवाद को लेकर राजकुमार को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने गांव के ही तीन लोगों पर मारपीट, गला दबाने और सिर पर हमला करने का आरोप लगाया है।
रुहासा निवासी राजकुमार ने दौराला थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 20 दिन पहले हाईवे पर दवा लेने के बाद घर जाने के लिए ई-रिक्शा का इंतजार करते समय धर्मेंद्र और उसके परिजनों ने उससे अभद्रता की थी। आरोप है कि इसी रंजिश में पांच नवंबर की सुबह करीब सात बजे वह गांव में दवा लेने जा रहा था। राम ने उसे रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद धर्मेंद्र और उसके पिता भी मौके पर पहुंच गए। तीनों ने एकराय होकर उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
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राजकुमार का आरोप है कि विरोध करने पर एक आरोपी ने उसका गला दबाया, जबकि दूसरे ने सिर पर वार कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसे और उसके बेटे को लगातार धमकी दे रहे हैं। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि जांच की जा रही है।
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