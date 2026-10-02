Meerut News: बास्केटबाल में हरियाणा और वालीबॉल में एमपी की टीम जीती

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संवाद न्यूज एजेंसीगंगानगर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आईआईएमटी विश्वविद्यालय गंगानगर में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता शुरू की गई। शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम अंकुर पी गुप्ता, विशिष्ट अतिथि प्रति कुलाधिपति मयंक अग्रवाल ने किया। बास्केटबाल में हरियाणा और वालीबाल में एमपी की टीम जीती।प्रतियोगिता में बास्केटबाल एवं वॉलीबाल के मुकाबले हुए। इसमें ईपीएफओ के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। शुक्रवार को हुए बास्केटबाल मुकाबले में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। हरियाणा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47-32 के स्कोर से उत्तर प्रदेश की टीम को पराजित किया।वहीं, वाॅलीबाल प्रतियोगिता में दिल्ली एवं मध्य प्रदेश की टीम के बीच मुकाबला हुआ। मध्य प्रदेश की टीम ने दोनों सेट में दिल्ली को 25-14, 25-14 के स्कोर से पराजित किया। अधिकारियों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य ईपीएफओ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है।यह आयोजन अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बख्शी के निर्देशन में किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय महेश सिंह, सहायक भविष्य निधि आयुक्त राजकुमार सिंह, सहायक भविष्य निधि आयुक्त रोहित मलिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा।