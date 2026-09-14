Meerut News: शैक्षिक नवाचार के लिए हर्रा की शिक्षिका प्रतिभा रानी को मिला सम्मान

सरूरपुर। कस्बा हर्रा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका प्रतिभा रानी भारती को शाहजहांपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शैक्षिक नवाचार कार्यशाला में सम्मानित किया गया।गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों राज्य शिक्षक पुरस्कार मिलने के बाद यह दूसरा बड़ा सम्मान है। शैक्षिक नवाचार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आईसीटी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेशभर के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। शिक्षकों ने तकनीक के जरिए पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाने के साथ ही विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने से जुड़े अपने नवाचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रहे। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, ददरौल विधायक अरविंद सिंह और अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। समारोह में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतिभा रानी भारती को पुष्पगुच्छ, माला और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। प्रतिभा रानी एसोसिएशन में मेरठ जिले की महामंत्री भी हैं। सम्मान मिलने पर उन्होंने आयोजकों और अतिथियों का आभार जताया।