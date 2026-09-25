Meerut News: सफलता के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य और एडीआईओएस महेश बाबू ने शुक्रवार को संत चार्ल्स इंटर कॉलेज सरधना का निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया।एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं के साथ परिवार, गांव और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता हासिल करने और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।एडीआईओएस महेश बाबू ने विद्यार्थियों से बातचीत कर शिक्षण व्यवस्था और पढ़ाई से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने अधिकारियों को विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।