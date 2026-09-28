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Meerut News: भाजपा कार्यकर्ताओं को दिखाई हनुमान अंश फिल्म

Mon, 28 Sep 2026 09:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:09 PM IST
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Hanuman Ansh' film screened for BJP workers.
मेरठ। भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा के संयोजन में देवगन सिनेमा बुढ़ाना गेट में हनुमान अंश फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। शहर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने यह फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म हमारी प्राचीन परंपराओं, संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार हैं। भगवान हनुमान का जीवन हमें भक्ति, सेवा, समर्पण, साहस और निष्ठा की प्रेरणा देता है। कमल दत्त शर्मा के संयोजन में शहर विधानसभा के चारों मंडलों में अलग-अलग दिनों में फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को नगर मंडल के कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों को फिल्म दिखाई गई। मंगलवार को ब्रह्मपुरी मंडल, बुधवार को अग्रसेन मंडल और बृहस्पतिवार को फूलबाग मंडल के कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों को फिल्म दिखाई जाएगी। संवाद
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