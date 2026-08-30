कानून का राज होता तो आईपीएस पर दर्ज होती प्राथमिकी : अखिलेश यादव
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:05 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:05 PM IST
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- दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लखनऊ में की मुलाकात,आपबीती सुनाई
फोटो
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। एसएसपी ऑफिस में पिटाई और एसओजी दफ्तर में खलनायक फिल्म के गीत पर नचवाने का आरोप लगाने वाले किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों ने आपबीती सुनाई। जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। अगर शासन-प्रशासन में निष्पक्षता होती तो किसान नेताओं पर अत्याचार करने वाले तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय पर जानलेवा हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाती।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव को पिछड़े और दलित (पीडीए) और समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण शिकार बनाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनने पर पीड़ितों को न्याय और सम्मान दोनों दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। पीड़ित दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने अपनी आपबीती सुनाई। बताया कि ऐन वक्त पर विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उनकी जान बचाई।
अखिलेश से मिलकर आए हो, तुम्हें बनाऊंगा नेता
दिग्विजय भाटी ने बताया, पिटाई के दौरान पुलिस ने कहा कि 17 अगस्त को अखिलेश यादव से मिलकर आए हो, तुम्हें नेता बनाऊंगा। आरोप लगाया कि एसओजी टीम ने उनके पैर बांधकर उल्टा लटका दिया था। जब वे पानी मांगते तो उन्हें बोतल के ढक्कन से थोड़ा सा पानी दिया जाता था। उनकी आंख में गंभीर चोट लगी है, फिर भी उनका सही ढंग से मेडिकल परीक्षण नहीं कराया है। पहले वह अपनी आंखों का उपचार कराएंगे। इसके बाद वह आगे की रणनीति बनाएंगे।
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आज दर्ज होंगे गवाहों के बयान
मेरठ। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर के आदेश पर डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उनके कार्यालय से दो गवाहों फैजल और पिंटू को नोटिस भेजा गया है। दोनों गवाहों को सोमवार आज सहारनपुर डीआईजी के दफ्तर में दोपहर 12 बजे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। एसएसपी ऑफिस में पिटाई और एसओजी दफ्तर में खलनायक फिल्म के गीत पर नचवाने का आरोप लगाने वाले किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों ने आपबीती सुनाई। जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। अगर शासन-प्रशासन में निष्पक्षता होती तो किसान नेताओं पर अत्याचार करने वाले तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय पर जानलेवा हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज की जाती।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव को पिछड़े और दलित (पीडीए) और समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण शिकार बनाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनने पर पीड़ितों को न्याय और सम्मान दोनों दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। पीड़ित दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने अपनी आपबीती सुनाई। बताया कि ऐन वक्त पर विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उनकी जान बचाई।
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अखिलेश से मिलकर आए हो, तुम्हें बनाऊंगा नेता
दिग्विजय भाटी ने बताया, पिटाई के दौरान पुलिस ने कहा कि 17 अगस्त को अखिलेश यादव से मिलकर आए हो, तुम्हें नेता बनाऊंगा। आरोप लगाया कि एसओजी टीम ने उनके पैर बांधकर उल्टा लटका दिया था। जब वे पानी मांगते तो उन्हें बोतल के ढक्कन से थोड़ा सा पानी दिया जाता था। उनकी आंख में गंभीर चोट लगी है, फिर भी उनका सही ढंग से मेडिकल परीक्षण नहीं कराया है। पहले वह अपनी आंखों का उपचार कराएंगे। इसके बाद वह आगे की रणनीति बनाएंगे।
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आज दर्ज होंगे गवाहों के बयान
मेरठ। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर के आदेश पर डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। उनके कार्यालय से दो गवाहों फैजल और पिंटू को नोटिस भेजा गया है। दोनों गवाहों को सोमवार आज सहारनपुर डीआईजी के दफ्तर में दोपहर 12 बजे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।