Meerut News: गोरक्षक दल पदाधिकारी को एके-47 से हत्या की धमकी

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मेरठ। टीपी नगर थाना क्षेत्र के साबुन गोदाम निवासी गोरक्षक दल पदाधिकारी शुभम सिंघल को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें दो अज्ञात नंबरों से फोन कर एके-47 से गोली मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने शुभम के गोरक्षा से जुड़े कार्यों का विरोध किया।पीड़ित के अनुसार, 30 सितंबर को पहली कॉल आई, जिसमें उन्हें गोरक्षा से दूर रहने को कहा गया। 3 अक्तूबर को दोबारा कॉल कर गाली-गलौज की गई और एक सप्ताह में हत्या की धमकी दी गई। लगातार धमकियों से शुभम और उनका परिवार दहशत में है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने धमकी देने वाले नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाई, जो फिलहाल बंद आ रहे हैं। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान कर रही है। सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।