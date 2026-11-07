{"_id":"6aeeaff16228ba9db90f740b","slug":"ghaziabad-btech-student-harsh-sisodia-dies-after-fall-from-sixth-floor-last-spoke-to-father-at-9-30-pm-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छठी मंजिल से कूदा बीटेक का छात्र: रात साढ़े नौ बजे पिता से हुई थी हर्ष की आखिरी बातचीत, आखिरी पलों की कहानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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हर्ष सिसोदिया नानौता में देवबंद रोड निवासी थे। पिता अरविंद सिसोदिया पत्रकार हैं और देवबंद रोड पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है। मां नीतू सिंह नानौता के किसान सेवन इंटर कॉलेज में प्राइवेट शिक्षिका हैं। परिवार में हर्ष छोटा बेटा था। उसका बड़ा भाई आयुष गलगोटिया विश्वविद्यालय से एमटेक की पढ़ाई कर रहा है। विज्ञापन



हर्ष ने इसी साल जुलाई में गाजियाबाद के कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। वह दीपावली पर घर आने वाला था। पिता अरविंद सिसोदिया ने कॉलेज में बेटे के साथ रैगिंग करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते यह घटना हुई है। विज्ञापन विज्ञापन





हर्ष सिसोदिया नानौता में देवबंद रोड निवासी थे। पिता अरविंद सिसोदिया पत्रकार हैं और देवबंद रोड पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है। मां नीतू सिंह नानौता के किसान सेवन इंटर कॉलेज में प्राइवेट शिक्षिका हैं। परिवार में हर्ष छोटा बेटा था। उसका बड़ा भाई आयुष गलगोटिया विश्वविद्यालय से एमटेक की पढ़ाई कर रहा है।हर्ष ने इसी साल जुलाई में गाजियाबाद के कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। वह दीपावली पर घर आने वाला था। पिता अरविंद सिसोदिया ने कॉलेज में बेटे के साथ रैगिंग करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते यह घटना हुई है। गाजियाबाद के एक कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र हर्ष सिसोदिया की मौत से परिवार सदमे में है। बृहस्पतिवार रात करीब सवा नौ बजे पिता अरविंद सिसोदिया की बेटे हर्ष से आखिरी बातचीत हुई थी। उस समय पिता को अंदाजा भी नहीं था कि बेटे की परेशानी इतनी गंभीर हो सकती है।

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बृहस्पतिवार रात करीब सवा नौ बजे अरविंद ने अपने बेटे हर्ष को फोन किया था। तब बेटे ने पिता को कुछ नहीं बताया था। पिता का आरोप है कि वार्डन ने भी बेटे के बारे में सही जानकारी नहीं दी। अस्पताल में पहुंचने पर बेटे के बारे में पता चला। शुक्रवार दोपहर बाद हर्ष का शव घर लाया गया। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया।

हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदा बीटेक का छात्र, मौत

गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में मेरठ रोड स्थित आरके गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरकेजीआईटी) के हॉस्टल में शुक्रवार सुबह बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, 18 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे संजयनगर स्थित यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, परिजनों ने कॉलेज में रैगिंग होने की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने इससे इन्कार किया है।

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान हर्ष सिसोदिया पुत्र अरविंद सिसोदिया निवासी कस्बा ननौता, जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। वह कॉलेज के हॉस्टल में रहकर बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्तों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे हर्ष मोबाइल फोन पर बात करते हुए तेजी से अपने कमरे से निकला।

इसके बाद वह दूसरे टॉवर में स्थित मालवीय भवन हॉस्टल की छत पर पहुंच गया। वहां से उसने छठी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना की सूचना पर गुलधर पुलिस मौके पर पहुंची। दोस्तों की मदद से घायल छात्र को तत्काल यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर पंचायतनामा की कार्रवाई की। पुलिस शव का मेडिकल परीक्षण कराना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने इससे इन्कार कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर सहारनपुर स्थित अपने घर रवाना हो गए। एसीपी के मुताबिक, परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

छात्रों पर रैगिंग का आरोप, डीन से शिकायत

मृतक छात्र के पिता अर्जुन सिसोदिया ने आरकेजीआईटी के डीन हरि गोपाल गर्ग व प्रबंधक वीसी शर्मा को लिखित शिकायत दी है। पीड़ित पिता का आरोप है कि पांच नवंबर को उनके बेटे के साथ कॉलेज के ही सात-आठ छात्रों ने रैगिंग की है। इससे परेशान होकर उनके बेटे हर्ष सिसोदिया ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। डीन और प्रबंधक ने उनकी शिकायत पर लिखित जांच का आश्वासन दिया है।



परिजनों ने छात्र के शव का मेडिकल परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया है, पुलिस को कोई तहरीर भी नहीं दी है। पीड़ित पिता ने छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है, टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी। -जियाउद्दीन अहमद, एसीपी नंदग्राम



