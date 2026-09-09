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Meerut News: गणपति महोत्सव में गूंजेगा गणपति बप्पा मोरया

Wed, 09 Sep 2026 06:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:32 PM IST
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"Ganpati Bappa Morya" will echo during the Ganpati festival.
- 10 से 26 सितंबर तक होंगे विविध आयोजन
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हस्तिनापुर। ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरी के श्रीरामलीला मैदान में 10 से 26 सितंबर तक गणपति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय पांडव सेना की ओर से आयोजित महोत्सव में विश्वशांति, सद्भावना एवं मानव कल्याण की कामना के साथ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

निदेशक रणधीर उपाध्याय ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत 10 सितंबर को दोपहर एक बजे भूमि पूजन के साथ होगी। इसके बाद 12 सितंबर को दोपहर दो बजे श्री गणेश जी के आगमन के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। 13 सितंबर को श्री गणेश जी की विधिवत स्थापना और रात 8:00 बजे से बाल गणेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें छात्र-छात्राएं प्रतिभाग कर सकेंगे। 14 से 25 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे और शाम 7:00 बजे गणेश पूजन एवं महाआरती होगी। 26 सितंबर को गणपति महोत्सव का समापन होगा। इस अवसर पर दोपहर 1:00 बजे गणपति मूर्ति विसर्जन के लिए शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
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