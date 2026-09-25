फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   "Ganpati Bappa Morya" echoed at Bhola Jhal.

Meerut News: भोला झाल पर गूंजा गणपति बप्पा मोरया

Fri, 25 Sep 2026 09:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:41 PM IST
विज्ञापन
"Ganpati Bappa Morya" echoed at Bhola Jhal.
अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ बप्पा को दी भावभीनी विदाई
विज्ञापन

जानीखुर्द। गणेश उत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को भोला झाल पर गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे दिन गंगनहर तट गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा।

श्रद्धालुओं ने नम आंखों और पूरे विधि-विधान के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं को गंगनहर के पवित्र जल में विसर्जित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों से गाजे-बाजे के साथ विसर्जन यात्राएं भोला झाल पहुंचने लगी थीं। अबीर-गुलाल उड़ाते हुए भक्तों ने एक-दूसरे को बधाई दी और गणपति के भजनों पर जमकर थिरके। श्रद्धालुओं ने पहले भगवान गणेश की अंतिम आरती उतारी मोदक व प्रसाद का वितरण किया और फिर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बप्पा को विदाई दी। विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गंगनहर के गहरे पानी में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गोताखोरों की टीम तैनात रही और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed