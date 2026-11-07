मेरठ: गैंगस्टर उधम सिंह को फर्जी एनकाउंटर का डर, राष्ट्रपति से मांगी सुरक्षा

मां बीमार, पत्नी का हो चुका है ऑपरेशन

उधम सिंह ने पत्र में परिवार की परिस्थितियों का हवाला देते हुए बताया कि उनकी मां करीब 82 वर्ष की हैं और बीमार व विधवा हैं। पत्नी का हृदय संबंधी ऑपरेशन हो चुका है, जबकि बेटी का विवाह होना बाकी है। उन्होंने खुद को परिवार का एकमात्र सहारा बताते हुए कहा कि उनके साथ कोई अनहोनी होने या दोबारा जेल जाने की स्थिति में परिवार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।



निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग

उधम सिंह ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ किसी शिकायत या प्रतिकूल रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले निष्पक्ष जांच कराई जाए। शिकायतकर्ता के साथ उनका पक्ष भी सुना जाए और तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि वह किसी विशेष रियायत की मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक सामान्य नागरिक की तरह सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन बिताना चाहते हैं।