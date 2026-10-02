Meerut News: विद्या एकेडमी में मनाई गांधी जयंती

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दौराला। समौली रोड स्थित विद्या एकेडमी स्कूल में शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को याद किया। प्रधानाचार्य रेखा चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपिता का सत्य और अहिंसा का संदेश आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। उप प्रधानाचार्य नीलम शर्मा ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। निदेशक प्रमोद कुमार ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में अंचल, पूजा, हेमा, विजेता, मनोज कुमार, मयंक, पवन, हरेराम, भावना, अंकुश आदि मौजूद रहे।