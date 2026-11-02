डॉग शो : जर्मन शेफर्ड से लेकर शिहत्जू ने दिखाया दम

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संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान में कृषि मेले के दाैरान श्वानों की अनूठी दुनिया सजी। अलग-अलग आयु वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्वानों को ट्रॉफी शील्ड और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।कृषि विवि के वेटनरी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ अमित चौधरी ने बताया कि बड़ी नस्ल की छह माह से कम आयु की पप श्रेणी में रिदम चौधरी के जर्मन शेफर्ड कीवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। छह से 12 माह की जूनियर श्रेणी में रवि के जर्मन शेफर्ड ने प्रथम स्थान हासिल किया। 12 माह से अधिक आयु के नर श्वानों की लैब्राडोर से अलग श्रेणी में बबलू अहलावत के गोल्डन रिट्रीवर ने बाजी मारी। वयस्क मादा श्रेणी में दक्ष चौधरी के श्वान रैमी ने प्रथम स्थान हासिल किया।विशेष लैब्राडोर वर्ग के नर श्वानों में हिमांशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मादा वर्ग में अजय प्रथम रहे। छोटी नस्ल की छह माह से कम आयु की श्रेणी में लवली के शिहत्सु को प्रथम चुना गया। छह से 12 माह की श्रेणी में रौनक के शिफू प्रथम रहे। वयस्क नर श्रेणी में परवेश कुमार के पोमेरेनियन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।