मथुरा गुरुकुल हादसा: हस्तिनापुर के विशु शर्मा समेत चार छात्रों की मौत, टैंक में जहरीली गैस से हुए थे बेहोश

गुरुकुल में 200 से अधिक छात्रों के पढ़ने की जानकारी

बताया गया कि जिस परिसर में गुरुकुल संचालित हो रहा है, वहां करीब एक वर्ष पहले तक उमा कमला नाम से गेस्ट हाउस चलता था। बाद में आशीष शर्मा ने जमीन किराये पर लेकर गुरुकुल का संचालन शुरू किया। परिसर में 200 से अधिक छात्रों के संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने की जानकारी है, जबकि वर्तमान में करीब 100 छात्र रह रहे थे। यहां कक्षा छह से 12वीं तक की पढ़ाई होती है।



हादसे के बाद गुरुकुल संचालक के मौके से चले जाने की बात भी सामने आई है। परिसर से गुरुकुल का नाम लिखा बोर्ड हटाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।