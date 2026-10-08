Meerut News: मनमुटाव भूल फिर साथ रहने के लिए सहमत हुए चार दंपति

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सर्किल क्षेत्र से जुड़े विवाद की होगी सुनवाई10 मामलों में आगे की डेट दी गईसंवाद न्यूज एजेंसीमवाना। मवाना थाना परिसर में बृहस्पतिवार से परिवार परामर्श केंद्र की शुरूआत हो गई। पहले दिन घरेलू विवाद से संबंधित 15 मामलों में सुनवाई हुई। दंपति और उनके पक्ष के लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया। इसके बाद चार दंपती अपने मनमुटाव भुलाकर फिर से एक दूसरे के साथ रहने के लिए रजामंद हो गए।अभी तक मवाना क्षेत्र के घरेलू विवादों को मेरठ परिवार परामर्श केंद्र में सुना जाता था। ऐसे में लोगों को काफी दूर जाना पड़ता था। लोगों की सहूलियत देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद मवाना थाना परिसर में बृहस्पतिवार से परिवार परामर्श केंद्र शुरू हुआ। इसमें मवाना सर्किल क्षेत्र के घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पति-पत्नी व परिवारों के बीच होने वाले आपसी विवादों और महिलाओं से संबंधित 15 शिकायतों को सुना गया।सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि काउंसलर एडवोकेट मोहित कुमार और सर्किल में आने वाले मवाना, हस्तिनापुर, फलावदा और बहसूमा की मिशन शक्ति केंद्र प्रभारियों ने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर गहन वार्ता कराई गई। कुछ मामलों में दंपती के बीच मामूली बातों को लेकर विवाद था। एक दूसरे पर शक भी मनमुटाव की वजह थी। बातचीत के बाद चार विवादों में दंपती अपनी-अपनी गलती मानते हुए मनमुटाव दूर कर एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। विवाद सुलझने के बाद दोनों पक्ष काफी खुश नजर आए।बाकी 10 मामलों में सुनवाई के लिए अगली तिथि दी गई है। काउंसलर एडवोकेट मोहित कुमार ने बताया कि सर्किल मवाना व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी किसी भी पारिवारिक विवाद के समाधान हेतु बिना किसी संकोच के मवाना स्थित केंद्र में अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। एसएसपी और सीओ के मार्गदर्शन में संचालित इस व्यवस्था से आम जनता को कोर्ट-कचहरी के मुकदमों से निजात मिलेगी साथ ही घर टूटने से भी बचेगा।