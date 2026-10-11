फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Four cadets won first place in the shooting competition.

Meerut News: शूटिंग प्रतियोगिता में चार कैडेट्स ने जीता पहला स्थान

Sun, 11 Oct 2026 08:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:11 PM IST
विज्ञापन
Four cadets won first place in the shooting competition.
मेरठ। रविवार को जेपी एकेडमी में 72 यूपी बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में इंटर कंपनी शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें चार कैडेट्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

सीनियर डिवीजन में डेल्टा कंपनी के सार्जेंट अमन पहले स्थान पर रहे। सीनियर विंग में चार्ली कंपनी की कैडेट काकुल ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर डिवीजन में एल्फा कंपनी के कैडेट अस्तित्व ने पहला स्थान प्राप्त किया। जूनियर विंग में डेल्टा कंपनी की कैडेट कशिश भी प्रथम रहीं। कैंप कमांडेंट कर्नल वंदना ग्रोवर ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कैडेट्स की निशानेबाजी क्षमता को परखना है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। कैंप कमांडेंट और डिप्टी कैंप कमांडेंट ने विजेताओं को बधाई दी। इस दौरान एनसीसी ऑफिसर डॉ. विजयपाल सांवरिया, लेफ्टिनेंट उमेश कुमार, लेफ्टिनेंट राजकुमार, सूबेदार सुधीर कुमार, सूबेदार मोम बहादुर थापा, रामकुमार पुण्डीर उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed