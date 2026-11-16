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Meerut News: कैली से वन विभाग ने पकड़े 26 बंदर, ग्रामीणों को मिली राहत

Mon, 16 Nov 2026 06:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:55 PM IST
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Forest Department captures 26 monkeys from Kaili; villagers get relief
सरधना। कैली गांव में वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर 26 बंदरों को पकड़ा। वन विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। कैली गांव में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों को सोमवार को राहत मिली। वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर 26 बंदरों को पकड़ लिया। बंदरों के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा था। बंदर आए दिन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे थे। इसके अलावा घरों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाने और खाद्य सामग्री उठा ले जाने से भी लोग परेशान थे। बंदरों के डर से बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग से शिकायत कर बंदरों को पकड़वाने की मांग की थी। सोमवार को वन रेंजर परविंदर यादव के निर्देशन में वन विभाग की टीम गांव पहुंची और विशेष अभियान चलाकर 26 बंदरों को पकड़ लिया। वन रेंजर ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर अभियान चलाया गया है। क्षेत्र में बंदरों की समस्या को देखते हुए आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
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