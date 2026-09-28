Meerut News: शहीद भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित

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कार्यक्रम का आयोजन भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दौराला विनीत गुर्जर के आवास पर किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ग्रामीणों ने भगत सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वेदपाल सिंह, जयवीर सिंह, अरविंद मुखिया, नारायण सिंह, जयदीप सिंह, दिनेश, मनोज, अनिल, रोनी, जगवीर, सुंदर, सतवीर, मयंक, लवीश आदि मौजूद रहे।

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दौराला। लोईया गांव में सोमवार को अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके विचारों और देश के प्रति समर्पण को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।