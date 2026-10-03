Meerut News: एनएच-58 पर गत्ते से भरे ट्रक में लगी आग, दमकलकर्मियों ने पांच घंटे में पाया काबू

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र के एनएच-58 पर शुक्रवार रात लगभग 11 बजे कानपुर से मुजफ्फरनगर जा रहे गत्ते से भरे ट्रक में आग लग गई। चालक संजय ने तुरंत ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर आग बुझाने का प्रयास किया। आग बढ़ने पर पुलिस व दमकल को सूचना दे दी। तीन वाहन लेकर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।एफएसओ विश्वास गर्ग ने बताया कि शुक्रवार रात 11:08 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। एनएच-58 पर यूपी-15 होटल के पास ट्रक में आग लगी थी। तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। ट्रक के अगले हिस्से में आग लगी थी। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। ट्रक में गत्ता होने के कारण तीन वाहनों को मौके पर बुलाया गया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग और धुएं पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक काफी गत्ता जल चुका था। आग लगने की सूचना पर परतापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आग लगने के दौरान हाईवे पर यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ था। पुलिस ने कुछ देर में ही यातायात सुचारु कर दिया।