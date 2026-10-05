Meerut News: दहेज मांगने पर पति समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के कस्बा खिवाई निवासी बबीता ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति सुरेश चंद, ससुर, सास और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बबीता ने तहरीर में बताया कि उसकी शादी बागपत के साकरौद गांव निवासी सुरेश चंद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग करने लगे। बताया कि उसने और उसके मायके पक्ष के लोगों ने कई बार ससुरालियों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन उनकी मांग कम नहीं हुई।आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। परेशान होकर बबीता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।