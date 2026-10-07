Meerut News: कोर्ट के आदेश पर 7 पर प्राथमिकी दर्ज -कोर्ट के आदेश पर 07 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज

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मुंड़ाली। गांव समयपुर में पिछले साल रक्षा बंधन पर मिठाई के डिब्बों को लेकर एक परिवार में विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने प्रेमराज की बहनों सत्तो, गीता और उसके बेटे विशाल पर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।पीड़ित प्रेमराज ने थाने और पुलिस मुख्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट की शरण ली। अब मुंडाली थाना पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर केस दर्ज किया है। सतपाल, राजवती, ज्योति, संतोष, अजय, प्रवीन और संदीप सहित 7 लोगों पर जानलेवा हमले सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।