Meerut News: मारपीट करने पर पांच लोगों पर प्राथमिकी
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:22 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:22 PM IST
विज्ञापन
मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रछौती में मारपीट और गाली गलौज करने पर पांच लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गांव रछौती निवासी प्रमोद कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि मंगलवार को गांव निवासी पंकज, विंदे, कार्तिक, सोनू और सतीश ने मिलकर उनके बेटों मोंटी पाल व नैतिक के साथ बेवजह गाली गलौज करते हुए मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय का कहना है कि मारपीट का मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसमें संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन