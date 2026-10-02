Meerut News: छात्राओं को बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो एक्ट के प्रति जागरुक किया

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शुभारंभ विद्यालय परिवार द्वारा दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। विद्यालय की शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं छात्राओं ने महापुरुषों को याद किया। छात्राओं ने गांधी और शास्त्री के जीवन, आदर्शों, सत्य-अहिंसा के सिद्धांतों एवं देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा नवनिर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए।जयंती समारोह के साथ ही विद्यालय परिसर में बाल यौन शोषण, उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के प्रति छात्राओं को सतर्क करने के लिए पॉक्सो अधिनियम पर आधारित विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को बाल सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों और सरकारी प्रयासों की जानकारी दी गई।जागरूकता अभियान के अंतर्गत कक्षा 12वीं की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। नाटक के माध्यम से गुड टच-बैड टच की पहचान करने, किसी भी गलत व्यवहार का निसंकोच विरोध करने और संकट की स्थिति में परिजनों, शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति से तुरंत सहायता लेने का संदेश दिया गया। शिक्षिका कविता रस्तोगी द्वारा छात्राओं के ज्ञानवर्धक विकास के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।