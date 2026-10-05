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Meerut News: छात्राओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Mon, 05 Oct 2026 07:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:14 PM IST
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Female students conveyed a message of environmental conservation.
दौराला - श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने प्लास्टिक से बनाया दानव। स्रोत :
दौराला। श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मवी में ईको क्लब के अंतर्गत छात्राओं ने अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलों से प्लास्टिक दानव का आकर्षक मॉडल तैयार कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। छात्राओं की इस अनूठी पहल में सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को रचनात्मक तरीके से दर्शाया गया।
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प्रधानाचार्या डॉ. नीरा तोमर के मार्गदर्शन और रविता के निर्देशन में तैयार किए गए मॉडल में प्लास्टिक की बोतलों से दानव का ढांचा बनाया गया है। इसके बीच में पृथ्वी को प्लास्टिक प्रदूषण से घिरी और परेशान दिखाया गया है। मॉडल के माध्यम से छात्राओं ने संदेश दिया कि यदि प्लास्टिक का उपयोग नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पर्यावरण और धरती के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। छात्राओं ने प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ का संदेश दिया। प्रधानाचार्य डॉ. नीरा तोमर ने कहा कि छात्राओं का यह प्रयास पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा को भी सामने लाता है।
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