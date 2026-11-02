Meerut News: गंगा एक्सप्रेसवे पर किसानों ने ढाई घंटे तक टोल वसूली बंद कराई

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- आधा घंटे बंद कराई वसूली, 20 नवंबर तक समाधान का आश्वासनसंवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली को लेकर किसानों और टोल प्रबंधन के बीच एक बार फिर विवाद हुआ। सोमवार को खड़खड़ी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय किसानों और दोपहिया वाहनों को टोल से छूट देने की मांग की।किसानों ने करीब आधा घंटे तक टोल वसूली बंद कराकर वाहनों को बिना शुल्क निकाला। अधिकारियों से वार्ता के बाद 20 नवंबर तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिला। इसके बाद किसान शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त कर दिया। भाकियू टिकैत के मंडल सचिव मोंटी चौधरी के नेतृत्व में किसान पहुंचे थे। उन्होंने करीब ढाई घंटे तक टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों का समाधान होने तक हटने को तैयार नहीं थे।उनकी प्रमुख मांग दोपहिया वाहनों और स्थानीय किसानों को टोल मुक्त करना था। किसानों ने टोल कर्मचारियों पर अभद्रता और मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। लखनऊ पार्किंग में खड़ी गाड़ी का 300 रुपये का चालान काटे जाने पर भी नाराजगी जताई गई।बाद में टोल मैनेजर आमोद केतकर ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने किसानों को 20 नवंबर तक समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान थाना प्रभारी अजय अवाना पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई। प्रदर्शन में समय सिंह, सोनू, सतेंद्र, प्रदीप, प्रशांत और बबलू समेत अन्य किसान मौजूद थे।