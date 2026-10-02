Meerut News: सीईसी के विरोध में जंतर-मंतर जा रहे किसान नेता नजरबंद
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:52 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:52 PM IST
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मुंडाली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नई दिल्ली जंतर-मंतर पर आयोजित शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आप पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फुरकान त्यागी को मुंडाली थाना पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। मुंडाली थाना पुलिस ने शुक्रवार तड़के गांव अजराडा स्थित उनके आवास पर पहुंचकर यह कार्रवाई की, जिससे कार्यकर्ताओं और स्थानीय समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है। फुरकान त्यागी ने कहा कि हम कोई असंवैधानिक काम नहीं करने जा रहे थे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध और मतदाता सूची तथा पूरी चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त खामियों पर सवाल उठाने के लिए जंतर-मंतर पर हमारा पूर्व निर्धारित शांतिपूर्ण कार्यक्रम था। संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, लेकिन मुंडाली पुलिस ने घर में नजरबंद कर यह साबित कर दिया कि सरकार जनता और विपक्ष से डरती है।
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