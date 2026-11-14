Meerut News: किसान नेता को किया नजर बंद, लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में शनिवार को आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले खरखौदा पुलिस ने किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोपाल बाबूजी को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों में नाराजगी है। किसान नेता ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए किसानों की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया है।गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में छतरी मोड़ पर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले करीब 21 माह से लगातार धरना चल रहा है। गांव खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुरी के करीब 800 किसान प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी भूमि उपजाऊ है और मौजूदा मुआवजा व्यवस्था उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और शासन के समक्ष आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है।किसानों ने शनिवार को मेरठ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उनसे मिलकर अपनी समस्याएं रखने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोपाल बाबूजी को नजरबंद करने की कार्रवाई की। शनिवार सुबह खरखौदा पुलिस उनके आवास पर पहुंची और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इस कार्रवाई से किसानों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए, न कि उनकी आवाज उठाने वालों को घरों में कैद करना चाहिए।