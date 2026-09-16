सहारनपुर में हादसा: गागलहेड़ी में करंट लगने से फैक्टरी कर्मचारी की मौत, 20 दिन पहले ही बना था पिता
गागलहेड़ी-देहरादून रोड स्थित फैक्टरी में काम करने वाले 30 वर्षीय आकाश की करंट लगने से मौत हो गई। वह करीब 20 दिन पहले ही पिता बना था।
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सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी में देहरादून रोड स्थित एक फैक्टरी में काम करने वाले 30 वर्षीय मजदूर आकाश पुत्र राकेश निवासी हरोड़ा की करंट लगने से मौत हो गई। आकाश करीब 20 दिन पहले ही पिता बना था। बुधवार को काम के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद फैक्टरी में अफरा-तफरी मच गई।
उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित किया
हरोड़ा निवासी आकाश (30) पुत्र राकेश गागलहेड़ी-देहरादून रोड स्थित एक फैक्टरी में मजदूरी करता था। बुधवार को काम के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। साथी कर्मचारी उसे उपचार के लिए ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, 20 दिन पहले बना था पिता
परिजनों के अनुसार आकाश की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी ने करीब 20 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। नवजात के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। पत्नी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पिता की मौत के बाद संभाल रहा था परिवार की जिम्मेदारी
परिजनों के अनुसार आकाश के पिता राकेश की करीब डेढ़ साल पहले मौत हो चुकी थी। आकाश की एक बड़ी बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। इसके अलावा तीन भाई और एक बहन अभी अविवाहित हैं। पिता की मौत के बाद आकाश ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मजदूरी कर वह परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। उसकी अचानक मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।