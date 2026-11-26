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मुंडाली। डीएम पब्लिक स्कूल अटोला में संविधान दिवस के अवसर पर प्रार्थना सभा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों ने भाग लिया। छात्रा आफिया ने संविधान की प्रस्तावना समझाई। छात्रा अलफा ने सांविधानिक अधिकारों का वर्णन किया और वासु ने कविता से संविधान का महत्व बताया। कक्षा 8 की छात्राओं ने संविधान की रचना और उसके विभिन्न भागों पर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। इस नाटिका में कई छात्राओं ने लोकतांत्रिक देश में जनता को दिए गए अधिकारों को समझाया। छात्रों और अध्यापकों ने संविधान प्रस्तावना की शपथ ली। प्रधानाचार्य बृजेश माहेश्वरी ने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया। विद्यालय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बच्चों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करने को कहा।