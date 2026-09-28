Meerut News: ईपीएफओ की निधि आपके निकट योजना में 76 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

...मेरठ सहित नौ जिलों में आयोजित हुआ कार्यक्रम.. सदस्यों और नियोक्ताओं को योजनाओं की दी जानकारीमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के अंतर्गत मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद में “निधि आपके निकट” कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राप्त 78 शिकायतों में से 76 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। गाजियाबाद में 21, मुजफ्फरनगर में 14, बिजनौर में 10 तथा अन्य जिलों में भी अधिकांश शिकायतों का समाधान किया गया।कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, कर्मचारी नामांकन अभियान-2026, विश्वास योजना और एमनेस्टी योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ से जोड़ने का आह्वान किया। इन योजनाओं से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा और प्रतिष्ठानों को नियमों के अनुपालन में सुविधा होगी।